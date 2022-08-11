Депутат Европарламента призвала ЕС сохранить отношения с Россией

На фоне проходящей специальной военной операции РФ по защите мирных жителей Донбасса европейские власти должны приложить усилия для сохранения диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией, а не терять его. Такую позицию в беседе с «Известиями» в четверг, 11 августа, высказала депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева.

Это стало реакцией на призыв сейма Латвии к странам Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам.

«Если мы хотим дать шанс миру, мы должны стараться, чтобы диалог между ЕС и Россией продолжался, мы должны держать двери открытыми. Я твердо верю, что есть необходимые дипломатические инструменты, чтобы остановить <происходящее> на Украине. Прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка», — заявила Йончева.

Она выразила надежду на то, что не все страны ЕС согласятся с предложенными Латвией мерами.

Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве рассчитывают, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.