Литва продолжит выдавать визы гражданам России и Белоруссии, въезд которых в страну обусловлен гуманитарными причинами. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

«Литва, конечно, продолжит выдавать визы россиянам и белорусам, которым они нужны по гуманитарным соображениям. Но [желание] позагорать [на пляже] — это не гуманитарная причина», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 11 августа, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, в свою очередь, назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

За день до этого сообщалось, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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