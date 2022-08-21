В Швеции выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам

Правительство Швеции не намерено вводить жесткие ограничения на выдачу виз россиянам. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил министр миграции Андерс Игеман в беседе с ведущими Шведского радио.

«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно», — сказал он.

При этом министр отметил, что более реальным вариантом является введение временных персональных ограничений.

Игеман также указал на то, что санкции не должны вводиться против рядовых жителей, так как цель ограничений ЕС — ударить по политической и экономической элите России.

Накануне глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек заявили о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз россиянам для въезда в Чехию в целях безопасности чехов.

В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

Между тем с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур, в свою очередь, заявил, что не нужно запрещать въезд в ЕС всем россиянам. Политик придерживается той же позиции, которую озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Шольц признался, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

До этого, 9 августа, глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что необходимо прекратить выдавать туристические визы россиянам для въезда в Евросоюз. Она назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, а также обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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