Согласование и введение запрета на выдачу виз гражданам РФ нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза, заявил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу.

«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», — сказал он 20 августа изданию Cyprus Mail, добавив, что Германия и Греция придерживаются аналогичных точек зрения.

Корнелиу также добавил, что необходимо дождаться обсуждения, чтобы увидеть «каким будет баланс».

«Мы не верим, что такое решение будет иметь какую-то пользу. Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что верим в контакты между людьми», — отметил постоянный секретарь, подчеркнув, что Кипр выступает против введения запрета для посещения россиянами ЕС.

Ранее 20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Министр указал, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала. Особенно в этом замечены страны Прибалтики, где «стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски».

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. По его мнению, граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». На следующий день соответствующее предложение было вынесено на обсуждение в ЕС.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Вскоре ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

Однако депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур также не поддержал такую идею.

Греция, Кипр и Португалия тоже выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.