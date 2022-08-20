Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
В ООН заявили об идущей работе над устранением преград для российского экспорта
Мир
В Мариуполе заявили о покушении на мэра города
Мир
Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду
Мир
Система ПВО сработала в Херсоне
Мир
МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева
Происшествия
Якутск остался без электричества из-за аварии

Кипр раскритиковал идею запрета выдавать туристические визы россиянам

0
Фото: Global Look Press/Stefan Auth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласование и введение запрета на выдачу виз гражданам РФ нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза, заявил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу.

Как с хрустальной визой: запретит ли ЕС выдачу шенгена для россиян
Какова реакция Москвы на ограничения некоторых стран объединения

«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», — сказал он 20 августа изданию Cyprus Mail, добавив, что Германия и Греция придерживаются аналогичных точек зрения.

Корнелиу также добавил, что необходимо дождаться обсуждения, чтобы увидеть «каким будет баланс».

«Мы не верим, что такое решение будет иметь какую-то пользу. Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что верим в контакты между людьми», — отметил постоянный секретарь, подчеркнув, что Кипр выступает против введения запрета для посещения россиянами ЕС.

Ранее 20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Министр указал, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала. Особенно в этом замечены страны Прибалтики, где «стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски».

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. По его мнению, граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». На следующий день соответствующее предложение было вынесено на обсуждение в ЕС.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Вскоре ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

Однако депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур также не поддержал такую идею.

Греция, Кипр и Португалия тоже выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022