Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики

Предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Об этом 20 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал глава Минобороны РФ.

Министр указал, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала. Особенно в этом замечены страны Прибалтики, где «стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски».

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. По его мнению, граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». На следующий день соответствующее предложение было вынесено на обсуждение в ЕС.

11 августа в МИД Эстонии объявили, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами.

Однако депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур также не поддержал такую идею.

Греция, Кипр и Португалия тоже выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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