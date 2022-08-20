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Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Об этом 20 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.

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«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал глава Минобороны РФ.

Министр указал, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала. Особенно в этом замечены страны Прибалтики, где «стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски».

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. По его мнению, граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». На следующий день соответствующее предложение было вынесено на обсуждение в ЕС.

11 августа в МИД Эстонии объявили, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами.

Однако депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур также не поддержал такую идею.

Греция, Кипр и Португалия тоже выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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