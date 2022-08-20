В ФРГ выступили против запрета на выдачу виз россиянам

Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур выступил против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам. Об этом он заявил 20 августа в интервью агентству DPA.

«Вместо того, чтобы изолировать всех россиян, необходимо предпринять больше усилий, чтобы те, кто активно поддерживает [президента РФ Владимира] Путина, больше не могли выезжать в ЕС», — считает он.

Таким образом, политик придерживается позиции, аналогичной канцлеру Германии Олафу Шольцу, который уже высказался против предложения Евросоюза ввести запрет на выдачу виз гражданам РФ.

При этом Нурипур подчеркнул, что понимает чувства тех, кто хочет воспрепятствовать туристическим поездкам россиян в Евросоюз.

Ранее, 19 августа, в МИД Португалии также выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. При этом Португалия намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая должна состояться 30–31 августа.

11 августа Шольц отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева также выступила против этой инициативы. В беседе с «Известиями» она выразила мнение, что прекращение всех отношений, в том числе между гражданами, — большая ошибка.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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