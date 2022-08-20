В парламенте Чехии выступили против выдачи виз ЕС гражданам России

Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек заявили о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз россиянам для въезда в Чехию в целях безопасности чехов. Об этом сообщило 20 августа Чешское радио.

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена», — приводится слова Фишера.

Он добавил, что «нуждающиеся в поддержке» россияне должны, при этом, иметь право обращаться в европейские страны с «просьбой о проживании и международной охране».

Как отметил Женишек, запрет на выдачу виз ЕС россиянам должен был стать одной из первых санкций по отношению к Москве.

При этом отмечается, что идею о запрете выдачи виз поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Министр указал, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

Между тем, с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур, в свою очередь, заявил, что не нужно запрещать въезд в ЕС всем россиянам. Политик придерживает аналогичной позиции, которую озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Шольц признался, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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