Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Мир
СКР взял на контроль расследование отравления военных РФ в Запорожье
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон
Спорт
«Динамо» победило «Спартак» на своем поле впервые с 2008 года
Мир
ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области
Армия
Шойгу объявил о начале серийного производства «Цирконов»
Мир
Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами
Сюжет:

В парламенте Чехии выступили против выдачи виз ЕС гражданам России

Члены руководства парламента Чехии выступили против выдачи виз ЕС гражданам РФ
0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек заявили о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз россиянам для въезда в Чехию в целях безопасности чехов. Об этом сообщило 20 августа Чешское радио.

Как с хрустальной визой: запретит ли ЕС выдачу шенгена для россиян
Какова реакция Москвы на ограничения некоторых стран объединения

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена», — приводится слова Фишера.

Он добавил, что «нуждающиеся в поддержке» россияне должны, при этом, иметь право обращаться в европейские страны с «просьбой о проживании и международной охране».

Как отметил Женишек, запрет на выдачу виз ЕС россиянам должен был стать одной из первых санкций по отношению к Москве.

При этом отмечается, что идею о запрете выдачи виз поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Министр указал, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

Между тем, с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Сопредседатель партии ФРГ «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур, в свою очередь, заявил, что не нужно запрещать въезд в ЕС всем россиянам. Политик придерживает аналогичной позиции, которую озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Шольц признался, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022