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В Словакии высказались против запрета на выдачу виз россиянам

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Принятие запретов исключительно на основании гражданства далеко не уместно в мире, уважающем права человека. Об этом «Известиям» в среду, 24 августа, заявил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

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«Среди граждан России, запрашивающих шенгенскую визу, есть не только туристы, но и люди, выезжающие по гуманитарным соображениям, по семейным обстоятельствам, по работе и учебе, а также по медицинским причинам. Не рассматривать эти заявления на индивидуальной основе было бы посягательством на ряд основных прав, включая право на частную и семейную жизнь», — заявил евродепутат.

По его словам, это решение также ограничит граждан России, проживающих в третьих странах.

«Карательная логика — неподходящее основание для полного пересмотра шенгенского визового режима», — отметил политик.

В настоящий момент Словакия не выдает туристические визы россиянам. Теперь обращаться за ними могут только представители отдельных специальностей, претендующих на работу в стране. Официально власти республики не комментировали возможность введения запрета на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза (ЕС).

На неформальной встрече в Праге 30–31 августа главы МИД ЕС обсудят возможные ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз и на их использование. По информации СМИ, речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Раскол общности: в ЕС нет консенсуса по запрету виз для россиян»

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