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Страны Балтии совместно с Финляндией и Польшей могут закрыть въезд для россиян

Глава МИД Литвы: страны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России даже не взирая на общее решение Евросоюза (ЕС) по данному вопросу. Об этом сообщает во вторник, 23 августа, агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

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«Прежде всего мы стремимся к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, юридически самое правильное. Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», — заявил Ландсбергис журналистам.

Ранее в этот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

При этом в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения россиян. Власти Швеции накануне выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений.

20 августа глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек заявили о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз россиянам для въезда в Чехию в целях безопасности чехов.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

Между тем, с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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