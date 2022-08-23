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Финляндия объявила о замедлении выдачи туристических виз россиянам

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Фото: ТАСС/Анна Майорова
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Финляндия замедляет выдачу туристических виз гражданам России в дополнение к уже принятым санкционным мерам. Об этом заявила 23 августа премьер-министр республики Санна Марин.

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«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. Поток туристов — это проблема, которую необходимо решить», — отметила политик на проходящей в Хельсинки встрече с послами республики.

Марин также добавила, что санкции против России «должны быть продолжены и даже усилены». Премьер-министр указала, что предстоящая осень в Европе будет сложной, поскольку цены на энергоносители растут. Однако при этом отметила, что Финляндии все же стоит полностью отказаться от ископаемых энергоносителей из России.

Ранее, 18 августа, замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев указал, что Россия не оставит без внимания решение Финляндии ограничить число принимаемых заявлений на визы от граждан РФ до 500 в день.

Об ограничении количества принимаемых заявлений на визы от россиян финский МИД объявил 16 августа. С начала сентября будет открыто всего около 100 заявок в день для желающих получить туристическую визу, что составляет лишь 10% от количества на сегодняшний день. При выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

При этом аннулирование Финляндией уже выданных гражданам РФ шенгенских виз не предвидится.

Опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят логики в инициативе правительства сокращать турпоток из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

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