В Москве предупредили Финляндию об ответе на ограничение по выдачи виз
Россия не оставит без внимания решение Финляндии ограничить число принимаемых заявлений на визы от граждан РФ до 500 в день. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — сказал он на брифинге в четверг, 18 августа.
Об ограничении количества принимаемых заявлений на визы от россиян финский МИД объявил 16 августа. С начала сентября будет открыто всего около 100 заявок в день для желающих получить туристическую визу, что составляет лишь 10% от количества на сегодняшний день. При выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.
При этом аннулирование Финляндией уже выданных гражданам РФ шенгенских виз не предвидится.
Опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят логики в инициативе правительства сокращать турпоток из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.
Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.