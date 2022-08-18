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В Москве предупредили Финляндию об ответе на ограничение по выдачи виз

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Россия не оставит без внимания решение Финляндии ограничить число принимаемых заявлений на визы от граждан РФ до 500 в день. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — сказал он на брифинге в четверг, 18 августа.

Об ограничении количества принимаемых заявлений на визы от россиян финский МИД объявил 16 августа. С начала сентября будет открыто всего около 100 заявок в день для желающих получить туристическую визу, что составляет лишь 10% от количества на сегодняшний день. При выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

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При этом аннулирование Финляндией уже выданных гражданам РФ шенгенских виз не предвидится.

Опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят логики в инициативе правительства сокращать турпоток из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

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