Жители Финляндии оценили возможность ограничения турпотока из России

Правительство Финляндии планирует 16 августа обсудить меры по ограничению турпотока из России. Глава МИД скандинавской страны Пекка Хаависто уже предложил сократить выдачу туристических виз и принимать документы от потенциальных путешественников только один день в неделю.

Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят в инициативе правительства логики, и пожаловались: решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

Молодой продавец в H&M подтверждает: большая часть покупателей приехала из России.

«Да, много русских туристов, в основном потому что в России закрыты магазины нашей сети, и они приезжают к нам за товарами. Чаще всего приходят и покупают одежду на всю семью», — подчеркивает собеседник «Известий».

Если закроют границы, это будет плохо для всего города, считает торговка солеными лакричными лентами — салмиакки.

«Туристов было больше в июле, сейчас уже меньше. К нам много приезжают и из других регионов Финляндии, из Польши. Россиян здесь больше всех, но туристическая инфраструктура их не интересует, они приезжают за одеждой, продуктами. Если мы останемся без россиян, многим в сфере торговли придется искать другую работу», — подчеркнула собеседница «Известий».

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Поставили на отток: как в Финляндии расценивают запрет на выдачу виз россиянам