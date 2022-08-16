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Жители Финляндии оценили возможность ограничения турпотока из России

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Фото: TASS/KIMMO BRANDT
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Правительство Финляндии планирует 16 августа обсудить меры по ограничению турпотока из России. Глава МИД скандинавской страны Пекка Хаависто уже предложил сократить выдачу туристических виз и принимать документы от потенциальных путешественников только один день в неделю.

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Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят в инициативе правительства логики, и пожаловались: решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

Молодой продавец в H&M подтверждает: большая часть покупателей приехала из России.

«Да, много русских туристов, в основном потому что в России закрыты магазины нашей сети, и они приезжают к нам за товарами. Чаще всего приходят и покупают одежду на всю семью», — подчеркивает собеседник «Известий».

Если закроют границы, это будет плохо для всего города, считает торговка солеными лакричными лентами — салмиакки.

«Туристов было больше в июле, сейчас уже меньше. К нам много приезжают и из других регионов Финляндии, из Польши. Россиян здесь больше всех, но туристическая инфраструктура их не интересует, они приезжают за одеждой, продуктами. Если мы останемся без россиян, многим в сфере торговли придется искать другую работу», — подчеркнула собеседница «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставили на отток: как в Финляндии расценивают запрет на выдачу виз россиянам

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