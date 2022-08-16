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В МИД Финляндии заявили о сокращении выдачи виз туристам из России

Глава МИД Финляндии Хаависто: подготовлен механизм по ограничению выдачи виз россиянам
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Финляндия будет выдавать меньше виз туристам из РФ, в приоритете будут другие категории заявителей. Об этом во вторник, 16 августа, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», — сказал он в эфире телеканала Yle.

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Ранее, 16 августа, сообщалось, что жители центра и востока Финляндии рассказали «Известиям», что не видят логики в инициативе правительства сокращать турпоток из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

За день до этого финский МИД призвал магазины страны проверять паспорт покупателя при продаже, отказывая таким образом россиянам в покупке товаров, попавших под санкции. В сообщении уточнялось, что речь идет про те товары, которые россияне собираются ввозить в Россию.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

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