Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза

Финское правительство поручило МИДу страну приступить к подготовке по составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях.

Помимо этого, правительство ограничило число принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день, передает министерство иностранных дел Финляндии во вторник, 16 августа.

«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику», — отмечается в сообщении.

Сейчас на территории РФ регистрируется примерно 1 тыс. заявок на визу ежедневно.

«С начала сентября количество будет ограничено до 500 в сутки. Кроме того, министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом», — сообщает МИД Финляндии.

С начала сентября будет открыто около 100 заявок в день для желающих получить туристическую визу, а это 10% от количества на сегодняшний день, дополняет финское министерство.

В среднем 400 заявок в день предусмотрены для тех, кто обращается за визой по иным причинам, к примеру, по семейным обстоятельствам или работе.

«Кроме того, Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии ЕС в отношении российских визовых ограничений. Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 € до 80 €», — сказано в документе.

О планах сократить число выдаваемых виз россиянам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее в этот день.

Как он уточнил, при выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии заявили, что не видят логики в инициативе правительства по сокращению турпотока из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.