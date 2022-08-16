Реклама
Прямой эфир
Мир
Bayer продолжит поставки российским аграриям
Мир
Латвия решила продлевать ВНЖ россиянам лишь в редких случаях
Мир
Bloomberg заявило об отказе Европы от Украины на фоне подорожания жизни
Мир
Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год и посмотреть на результат
Политика
В Совфеде призвали обезвредить диверсантов после ЧП на военном складе в Крыму
Мир
Снятый с постамента в Нарве танк-памятник Т-34 перевезли в Военный музей
Мир
YouTube удалил 29 роликов посольства РФ в Лондоне
Культура
Камбоджа обвинила американского миллиардера в скупке краденых скульптур
Спорт
СБР назвал лицемерными рекомендации исполкома IBU сохранить отстранение россиян
Мир
Взрывное устройство обнаружили в доме у задержанного под Херсоном наводчика ВСУ
Мир
США анализируют ответ Ирана на предложение Евросоюза по ядерной программе
Мир
В Армении объявлен двухдневный траур в связи со взрывом в ереванском ТЦ
Сюжет:

Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финское правительство поручило МИДу страну приступить к подготовке по составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях.

Поставили на отток: как в Финляндии расценивают запрет на выдачу виз россиянам
И почему жители приграничных городов уже думают о смене работы

Помимо этого, правительство ограничило число принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день, передает министерство иностранных дел Финляндии во вторник, 16 августа.

«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику», — отмечается в сообщении.

Сейчас на территории РФ регистрируется примерно 1 тыс. заявок на визу ежедневно.

«С начала сентября количество будет ограничено до 500 в сутки. Кроме того, министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом», — сообщает МИД Финляндии.

С начала сентября будет открыто около 100 заявок в день для желающих получить туристическую визу, а это 10% от количества на сегодняшний день, дополняет финское министерство.

В среднем 400 заявок в день предусмотрены для тех, кто обращается за визой по иным причинам, к примеру, по семейным обстоятельствам или работе.

«Кроме того, Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии ЕС в отношении российских визовых ограничений. Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 € до 80 €», — сказано в документе.

О планах сократить число выдаваемых виз россиянам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее в этот день.

Как он уточнил, при выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии заявили, что не видят логики в инициативе правительства по сокращению турпотока из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022