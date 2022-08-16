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Финляндия сократит выдачу виз россиянам в 5–10 раз

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Финляндия сократит количество выдаваемых виз российским туристам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

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«Сегодня правительство обсуждает возможность ограничения количества виз, выдаваемых российским туристам, до одной пятой или одной десятой от нынешнего уровня», — цитирует его газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, в настоящее время Финляндия получает ежедневно около 1 тыс. заявлений на получение визы из России.

Ранее, во вторник, он рассказал, что возглавляемое им ведомство подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз. Отмечалось, что приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят логики в инициативе правительства сокращать турпоток из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

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