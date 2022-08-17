Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

Финляндия не планирует аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы, заявил 17 августа глава МИД страны Пекка Хаависто в ходе совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — цитирует его газета Ilta-Sanomat.

Ранее в среду депутат Госдумы Максим Иванов предложил обязать граждан Финляндии, приехавших в Россию за покупкой бензина, давать расписку о поддержке спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он указал, что предложение является симметричным ответом на недружественные действия финской стороны.

Накануне стало известно, что правительство Финляндии ограничило число принимаемых заявлений на визы от россиян до 500 в день. Кроме того, с начала сентября будет открыто около 100 заявок в день для желающих получить туристическую визу, что составляет 10% от количества на сегодняшний день.

Также сообщалось, что при выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии рассказали, что не видят логики в инициативе правительства сокращать турпоток из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.