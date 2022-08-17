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В Госдуме предложили брать с финнов расписку о поддержке спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Государственной думы Максим Иванов предложил обязать граждан Финляндии, приехавших в Россию за покупкой бензина, давать расписку о поддержке специальной военной операции по защите Донбасса.

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«Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине и категорически осуждает санкции в отношении РФ», — написал депутат в Telegram-канале.

Он заявил, что его предложение является симметричным ответом на недружественные действия финской стороны, к которым он отнес, в частности, вступление страны в НАТО.

Накануне правительство Финляндии ограничило число принимаемых заявлений на визы от россиян до 500 в день. В настоящее время регистрируется около 1 тыс. заявок.

О планах сократить число выдаваемых виз россиянам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 16 августа. Как он уточнил, при выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии заявили, что не видят логики в инициативе правительства по сокращению турпотока из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

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