Идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам — проявление чистой русофобии. Об этом 22 августа заявил постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов.

«Эта тема действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Я бы сказал, что она не только абсурдна, но она еще и безобразна, потому что речь идет о чистой русофобии, о том, чтобы не выдавать визы по национальному признаку», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гатилов отметил, что эта тема непосредственно относится к деятельности Совета по правам человека, и РФ будет ее очень активно поднимать.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Он назвал это предложение очень противоречивым.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступили и в Швеции. Так, 21 августа министр миграции Андерс Игеман в беседе со Шведским радио назвал ведение временных персональных ограничений более реальным вариантом. Он указал на то, что санкции не должны вводиться против рядовых жителей, так как цель ограничений ЕС — «ударить по политической и экономической элите России».

За день до этого против выдачи виз ЕС гражданам России выступили в парламенте Чехии.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня все чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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