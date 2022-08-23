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В Европарламенте назвали ограничения на въезд россиян в ЕС худшей идеей

Депутат Европарламента Мариани отреагировал на идею запретить россиянам посещать страны Балтии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Евросоюз (ЕС) запускает конкурс на худшую идею против России. Об этом 23 августа «Известиям» заявил депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани.

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Так он отреагировал на заявление министра внутренних дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о том, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России.

«Завтра исламисту из Сирии будет легче приехать в Европу, чем российской балерине. <…> Допуск иностранца на территорию страны должен быть суверенным и демократическим выбором конкретной страны, по сути, зависящим от мнения граждан. Нельзя проводить такую политику на уровне всего ЕС», — подчеркнул Мариани.

По его мнению, сейчас можно наблюдать, как страны Балтии и Польша пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций».

«Я предполагаю, что русские студенты, которые больше не будут приезжать в Париж, поедут теперь в Китай или Индию, а художники России будут выставляться в странах Персидского залива. ЕС до сих пор не понял, что либеральная глобализация, которую он хотел продвигать, также дает свои плоды», — сказал депутат Европарламента.

Также во вторник финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

При этом в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения россиян. Власти Швеции 21 августа выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

Между тем с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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