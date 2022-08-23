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«Газпром» выразил надежду на исполнение Молдавией контрактов в срок

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Российский «Газпром» исходит из того, что Молдавия в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате за поставки российского газа в полном объеме и в срок. Об этом 23 августа заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-24».

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«Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок», — сказал он.

Куприянов напомнил, что «Молдовагаз» рассчитался только за июль.

Ранее во вторник «Газпром» разрешил АО «Молдовагаз» отложить оплату аванса за поставки газа в августе до 1 сентября. Это «исключительный порядок», когда компания может согласиться с подобной просьбой, подчеркнули в компании.

17 августа «Молдовагаз» отключил свыше 2 тыс. потребителей в связи с неуплатой долга за использование природного газа, а также во избежание роста задолженности перед «Газпромом».

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

В конце октября 2021 года Молдавия договорилась с российским «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну.

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