«Молдовагаз» отключил свыше 2 тыс. компаний-должников

Предприятие «Молдовагаз» отключило свыше 2 тыс. потребителей в связи с неуплатой долга за использование природного газа. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба компании.

«В целях обеспечения бесперебойной деятельности системы природного газа страны и в то же время недопущения увеличения задолженности, АО «Молдовагаз» распорядилось об отключении газоиспользующих установок потребителей-должников», — говорится в официальном заявлении.

На 16 августа 2022 года 2002 небытовых потребителя не выплатили долгов на сумму 75,526 млн леев (около $3,9 млн). Отключение покупателей необходимо во избежание увеличения задолженности перед российской корпорацией «Газпром».

Ранее в этот же день «Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить авансовый платеж за август и сентябрь до конца IV квартала из-за низких тарифов на газ, которые не позволяют своевременно провести денежную транзакцию.

Компания просит поддержки правительства в виде дополнительного финансирования или оплаты исторических долгов АО «Термоэлектрика», чтобы покрыть кассовый разрыв, ожидающийся в августе—сентябре.

Ранее, 10 августа, «Молдовагаз» объявила, что не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. В связи с этим она обратилась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получила ответа.

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Компании разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

2 августа вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. При этом он добавил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.