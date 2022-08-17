Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

«Молдовагаз» просит «Газпром» отсрочить авансовый платеж за август и сентябрь до конца IV квартала. Низкие тарифы на газ в стране не позволяют вовремя заплатить, отметил глава компании Вадим Чебан.

«В период январь–июль 2022 года тарифные отклонения составили 954 млн леев. Более того, в августе они достигнут около 409 млн леев, а в сентябре — порядка 623 млн леев. Данные отклонения около 2 млрд леев неизбежно должны быть включены в тариф на газ для конечных потребителей», — написал Чебан в Telegram-канале.

Компания просит поддержки правительства в виде дополнительного финансирования или оплаты исторических долгов АО «Термоэлектрика», чтобы покрыть кассовый разрыв, ожидающийся в августе-сентябре.

Ранее, 10 августа, «Молдовагаз» объявила, что не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. В связи с этим она обратилась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получила ответа.

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Компании разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

2 августа вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. При этом он добавил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.