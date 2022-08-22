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«Газпром» одобрил задержку выплаты Молдавией аванса за газ до 1 сентября

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Фото: TASS/Денисов Вадим
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Российская нефтегазовая корпорация «Газпром» разрешила АО «Молдовагаз» отложить оплату аванса за поставки газа в августе до 1 сентября. Об этом компания сообщает 22 августа в своем Telegram-канале.

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«АО «Молдовагаз» не выполнило контрактные обязательства перед ПАО «Газпром» по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года», — говорится в официальном заявлении.

В «Газпроме» указали, что это «исключительный порядок», когда компания может согласиться с подобной просьбой.

17 августа предприятие «Молдовагаз» отключило свыше 2 тыс. потребителей в связи с неуплатой долга за использование природного газа, а также во избежание увеличения задолженности перед «Газпромом».

Тогда же компания попросила российского поставщика отсрочить авансовый платеж за август и сентябрь до конца IV квартала из-за низких тарифов на газ, которые не позволяют своевременно провести денежную транзакцию.

На 16 августа 2022 года 2002 небытовых потребителя не выплатили долгов на сумму 75,526 млн леев (около $3,9 млн).

Незадолго до этого «Молдовагаз» объявила, что не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе, и обратилась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получила ответа.

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Компании разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

2 августа вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. При этом он добавил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.

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