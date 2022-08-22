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Премьер-министр Бельгии предупредил о десяти «непростых зимах»

Премьер-министр Бельгии Кроо: ближайшие пять-десять зим в стране будут непростыми из-за стоимости энергии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem
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Ближайшие пять-десять зим в Бельгии будут непростыми из-за роста цен на электричество, цитирует слова премьер-министра страны Александра де Кроо RTBF в понедельник, 22 августа.

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В ходе рабочего визита в Зебрюгге премьер-министр предсказал тяжелые времена для экономики страны из-за роста цен на энергоносители.

«Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые отрасли сталкиваются с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители», — подчеркнул Кроо.

Политик рассказал, что правительство следит за ситуацией, но призывает граждан подготовиться к возможным проблемам.

Ранее 22 августа стало известно о подорожании электроэнергии в нескольких странах Евросоюза на рынке с поставкой 23 августа. В Бельгии цена за 1 МВт•ч поставила рекорд и поднялась до €603,38.

Цены на электроэнергию растут вслед за подорожанием газа. Также в понедельник цена голубого топлива в Европе в ходе торгов превысила $3 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта 2022 года.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания.

Как предупредили в «Газпроме» 19 августа, поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

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