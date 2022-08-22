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Цены на электроэнергию в ряде стран ЕС поднялись выше €600 за 1 МВт•ч

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Ortega
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Электроэнергия на рынке с поставкой 23 августа в нескольких странах Евросоюза подорожала до исторического максимума, преодолев отметку в €600 за 1 МВт•ч. Об этом 22 августа свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.

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Так, в Дании цена достигла €605,13 за МВт•ч, Австрии — €615,75 , Бельгии — €603,38, Германии — €605,13, Франции — €611,85, а Нидерландах — €603,55.

В Финляндии стоимость электроэнергии также стала рекордной, поднявшись до €494,98 за 1 МВт•ч.

Цены на электроэнергию растут вслед за подорожанием газа. В понедельник, 22 августа, цена голубого топлива в Европе в ходе торгов перевалила за $3 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта 2022 года.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал в данные о росте биржевых цен на газ в Европе. Эксперт отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания.

Как предупредили в «Газпроме» 19 августа, поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

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