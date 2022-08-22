Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров

Спотовая цена на газ в Европе утром в понедельник продолжила расти и на фоне новости о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом впервые с начала марта уже преодолела планку $3000 за 1 тыс. куб. м. Об этом 22 августа свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3024 за 1 тыс. куб. м, или €292,4 за МВт·ч, исходя из текущего обменного курса евро к доллару (цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В свою очередь самый дорогой, декабрьский фьючерс, также уже превысил $3000, достигая $3017 за 1 тыс. кубов. Таким образом, общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 20%.

Как иронично отметил заместитель главы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев, цена на газ в $2,8 тыс. является результатом «восхитительной комбинации» европейских политиков. Он также допустил, что к концу года этот показатель может дойти до $3–4 тыс. и больше.

20 августа сообщалось, что беспрецедентный спрос на энергоносители в еврозоне способствует обогащению американских экспортеров сырья. Согласно имеющимся данным, за год объем поставок сжиженного газа из США вырос с 20 до 60%. На сегодняшний день многие европейские компании были вынуждены отказаться от сотрудничества с Москвой и перейти на американское топливо.

Как предупредили в «Газпроме», поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Ранее, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.