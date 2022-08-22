Аналитик назвал причины роста цен на газ в Европе

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал в понедельник, 22 августа, данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Эксперт отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания.

«Однако рост наблюдался и ранее. С 27 июля «Газпром» сократил транзит газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки)», — заметил Пигарев в беседе с RT.

Он добавил, что Евросоюз ускоренно наполняет газовые хранилища, закупая СПГ по «любым ценам».

Также Пигарев выразил мнение, что поддержку ценам оказывает жаркая погода, поскольку расход электроэнергии увеличился в связи с необходимостью охлаждения помещений.

«В августе наполненность газовых хранилищ в ЕС превысит 80%, а спрос со стороны генерирующих компаний достигнет сезонного минимума в сентябре, что может привести к существенной коррекции цен в первой половине осени», — заключил он.

Спотовая цена на газ в Европе утром 22 августа продолжила расти и на фоне новости о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом впервые с начала марта уже преодолела планку $3000 за 1 тыс. куб. м, передает НСН.

В этот же день замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цена на газ может дойти до $3–4 тыс. и выше, пишет «Москва 24».

Как предупредили в «Газпроме» 19 августа, поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата, сообщает телеканал «Звезда». В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки, уточняет телеканал «360».