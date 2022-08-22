Медведев счел возможным рост цен на газ в ЕС до $4 тыс. к концу года

Цена на газ может дойти до $3-4 тыс. и выше. Об этом 22 августа заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — $2,8 тыс. за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только [канцлер Германии Олаф] Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? $3 тыс.? $4 тыс.? Кто больше, господа?» — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев сделал отсылку к своей более ранней записи, где он, с иронией комментируя «мудрые решения европейских политиков», составил импровизированный рейтинг лучших способов оставить Европу без газа. Среди таковых он указал заморозку «Северного потока — 2» и активов ЦБ РФ, заявления европейских политиков о намерении отказаться от российского газа в ближайшие пару лет, отказ от оплаты газа в рублях по курсу валюты контракта, а также проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.

Спотовая цена на газ в Европе утром 22 августа продолжила расти и на фоне новости о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом впервые с начала марта уже преодолела планку $3000 за 1 тыс. куб. м.

Как предупредили в «Газпроме», поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

До этого, 15 августа, сообщалось, что власти Венгрии увеличат объем поставок российского газа. Европейская страна дополнительно получит голубое топливо в объеме 2,6 млн куб. м.