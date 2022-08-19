Посол Антонов указал на провальность санкций США против России

Зацикленность США на санкциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу в отношении России. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что нормальное торгово-экономическое сотрудничество становится жертвой санкционной политики США. Антонов указал на то, что это приводит к дестабилизации мировой экономики.

«Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки «удушить, разорвать в клочья» наше хозяйство провалились», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее, 17 августа, агентство Reuters сообщило, что страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других государств.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введенные в отношении России санкции показали свою малоэффективность и нанесли больший урон их авторам.

Также в среду западные дипломаты признали, что изолировать Россию не получилось, об этом сообщало агентство Reuters.

До этого, 11 августа, заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател ответил в ходе брифинга на вопрос о возможности введения визовых санкций против РФ, заявив, что США не желают наносить вред российскому народу.

Накануне в Госдепе США сообщили, что граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, поскольку в США нет ограничений на выдачу виз россиянам.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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