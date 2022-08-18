Reuters сообщило о страхе Запада вводить новые санкции против России

Страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других государств. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Как отмечают собеседники агентства, многие страны отказываются от публичной критики РФ.

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — говорится в материале.

По словам научного сотрудника Университета ООН Ричарда Гована, Европе становится всё сложнее находить «разумные способы наказать» Россию.

Он полагает, что поддержка антироссийских санкций будет снижаться, так как «мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку».

Гован подчеркнул, что введение новых санкций будет вероятным при пересечении «красной линии».

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введенные в отношении России санкции показали свою малоэффективность и нанесли больший урон их авторам.

Также в среду западные дипломаты признали, что изолировать Россию не получилось, об этом сообщало агентство Reuters.

До этого, 16 августа, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на то, что 85% мирового сообщества не стали вводить санкционные ограничения против России.

Накануне аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев предрек Европе кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории, так как западным странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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