Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Мир
Россиянин Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора
Мир
The Telegraph предрекла потерю Западом интереса к Киеву через три месяца
Спорт
Леброн Джеймс подпишет новый контракт с «Лейкерс» почти на $100 млн
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав группировки Северного флота
Мир
МИД РФ обвинил канадские СМИ в отрицании преступлений Киева
Происшествия
Более 20 детей отравились в лагере «Юнга» во Владивостоке
Наука
В России завершили госиспытания РЛС для отслеживания малых спутников
Мир
Основатель Pink Floyd допустил тайное убийство Ассанжа в США
Общество
Генпрокуратура вскрыла хищения почти 1 млрд рублей из средств на нацпроекты
Мир
Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины до «CC»
Общество
Россияне активно едут в Белоруссию за товарами ушедших из РФ брендов
Сюжет:

Reuters сообщило о страхе Запада вводить новые санкции против России

Reuters: Запад не предлагает новых мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки
0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других государств. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Что-то пошло не так: европейцы признали неэффективность санкций
Товарооборот с Германией растет вопреки введенным ограничениям

Как отмечают собеседники агентства, многие страны отказываются от публичной критики РФ.

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — говорится в материале.

По словам научного сотрудника Университета ООН Ричарда Гована, Европе становится всё сложнее находить «разумные способы наказать» Россию.

Он полагает, что поддержка антироссийских санкций будет снижаться, так как «мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку».

Гован подчеркнул, что введение новых санкций будет вероятным при пересечении «красной линии».

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введенные в отношении России санкции показали свою малоэффективность и нанесли больший урон их авторам.

Также в среду западные дипломаты признали, что изолировать Россию не получилось, об этом сообщало агентство Reuters.

До этого, 16 августа, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на то, что 85% мирового сообщества не стали вводить санкционные ограничения против России.

Накануне аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев предрек Европе кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории, так как западным странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022