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МИД Китая указал на мизерную долю сторонников санкций против РФ в мире

МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкции против России
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Фото: commons.wikimedia.org/WhisperToMe
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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на то, что 85% мирового сообщества не стали вводить санкционные ограничения против России. Соответствующую диаграмму он опубликовал 16 августа в своем Twitter-аккаунте.

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«Только большинство представляет международное сообщество», — написал официальный представитель дипломатического ведомства, прикрепив к публикации диаграмму, на которой указано, что 85% мирового населения «не ввели санкции в отношении России», а остальные 15% — ввели санкции.

Ранее, 5 августа, посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что большинство стран не поддерживает действия Запада в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что около половины стран G20 не поддерживает стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

До этого, 21 июля, американское издание Newsweek сообщило, что в странах Запада и США нарастают усталость и страх на фоне последствий антироссийских санкций.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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