Около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Об этом сообщило 5 августа Bloomberg.

Как отмечается, высокопоставленные чиновники из страны G20 столкнулись с нежеланием некоторых государств, входящих в группу, вводить антироссийские санкции.

«Это неприятная реальность, с которой столкнулся госсекретарь Энтони Блинкен во время своего продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России», — написало агентство.

Такое несогласие государств затрудняет в том числе реализацию инициатив G7 по установлению потолка стоимости на российскую нефть.

Накануне обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих обратила внимание на то, что Индия на фоне антироссийских санкций США и их союзников по экономической блокаде России демонстрирует всё возрастающий интерес к товарам из РФ. По ее мнению, это показывает тщетность усилий Вашингтона изолировать Москву.

Представитель Госдепа Нед Прайс 25 июля указал, что РФ якобы превращается в «мирового изгоя». В посольстве РФ в США 19 июля заявили, что Госдеп выдвигает голословные утверждения о «международной изоляции» Москвы. В российском диппредставительстве подчеркнули, что руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

Страны Запада усилили санкции на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась после того, как власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве на фоне ухудшившейся обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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