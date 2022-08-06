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Посол КНР заявил о несогласии большинства стран с санкциями против РФ

Посол КНР в Париже заявил, что большинство стран не поддерживает Запад и санкции против РФ
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Большинство стран не поддерживает действия Запада в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил посол Китая во Франции Лю Шайе.

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«В контексте украинского кризиса большинство развивающихся стран не согласно с западным альянсом и не поддерживает санкции против России», — сказал он в эфире телеканала LCI.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон теряет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, регион намерен развивать национальные экономики, улучшать жизнь населения, также там стремятся к миру и спокойствию. Лю Шайе считает, что США хотят внести разлад в региональную обстановку.

«Это не в интересах стран региона, но США заинтересованы в сохранении своей гегемонии», — подытожил он.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники из стран G20 столкнулись с нежеланием некоторых государств, входящих в группу, вводить антироссийские санкции.

До этого, 21 июля, американское издание Newsweek сообщило, что в странах Запада и США нарастают усталость и страх на фоне последствий антироссийских санкций.

Вводя санкции против Москвы, политики НАТО ожидали, что это нивелирует все достижения в российской экономике за последние 15 лет. При этом санкции не привели к немедленному экономическому коллапсу, как первоначально прогнозировали некоторые эксперты.

21 июля Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций. Запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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