В США рассказали о страхе и усталости Запада из-за санкций против РФ

В странах Запада и США нарастают усталость и страх на фоне последствий антироссийских санкций. Об этом рассказало американское издание Newsweek.

Отмечается, что, вводя санкции против Москвы, политики НАТО ожидали, что это нивелирует все достижения в российской экономике за последние 15 лет. При этом санкции не привели к немедленному экономическому коллапсу, как первоначально прогнозировали некоторые эксперты.

В то же время рост цен на продукты питания и энергоносители, в частности, в США «снижает народную поддержку российских санкций».

«Меня беспокоит фактор усталости населения в самых разных странах из-за экономических издержек и других неотложных проблем», — приводит издание слова члена комитета сената США по международным отношениям Криса Кунса.

Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, это максимум с ноября 1981 года, указал автор статьи.

Уточняется, что по данным опроса Morning Consult, менее половины американских избирателей (47%) поддерживают российские санкции, если они вызывают рост цен на товары внутри страны. Тогда как в апреле этот показатель был равен 56%.

Также 44% избирателей, считают, что их страна обязана защищать Украину, добавляет издание.

20 июля депутат Госдумы Олег Морозов назвал согласование комитетом постоянных представителей Евросоюза (ЕС) седьмого пакета антироссийских ограничений «санкционными судорогами». Санкционные инструменты ЕС исчерпаны, поэтому нанести России реальный ущерб невозможно, уточнил он.

В то же день стало известно, что седьмой пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу 21 июля — сразу после публикации в официальном журнале.

Согласно информации статистического агентства Канады, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 8,1% с 7,7% в мае. Также стало известно, что в Великобритании годовая инфляция по итогам июня ускорилась с 9,1% месяцем ранее до 9,4%, достигнув рекорда с 1982 года.

Кроме того, накануне сообщалось, что инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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