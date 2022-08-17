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В Госдуме заявили, что санкции против России бумерангом ударили по США и ЕС

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Фото: ТАСС/URA.RU
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Введенные в отношении России санкции показали свою малоэффективность и нанесли больший урон по их авторам. Об этом в среду, 17 августа, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — заявил политик.

По словам Володина, зарубежные экономисты заново анализируют ранее спрогнозированные оценки внутреннего валового продукта (ВВП) России на текущий год — его падение будет практически на две трети меньше, чем рассчитывалось. Если предварительный анализ показывал сокращение ВВП на 12,4%, то сейчас цифра держится на отметке 4,7%.

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При этом ВВП западных стран снижается два квартала подряд.

15 августа аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев предрек Европе кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории, так как западным странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Тогда же агентство Bloomberg указало на то, что проблемы роста стоимости жизни начинают волновать рядовых европейцев гораздо больше, чем поддержка Украины. По мнению авторов статьи, ситуация в ближайшее время не улучшится и Европу ждет мрачная зима. По мере приближения холодов решимость и единство Запада в поддержке Киева будут еще больше ослабевать.

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