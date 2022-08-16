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Bloomberg заявило об отказе Европы от Украины на фоне подорожания жизни

Bloomberg: Европа отворачивается от Украины на фоне резкого подорожания жизни
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Фото: Global Look Press/Lu Yang
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Проблемы роста стоимости жизни начинают волновать рядовых европейцев гораздо больше, чем поддержка Украины. Об этом пишет во вторник, 16 августа, агентство Bloomberg.

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«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию. Опасения насчет украинского кризиса отходят на задний план», — отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, ситуация в ближайшее время не улучшится и Европу ждет мрачная зима. По мере приближения холодов решимость и единство Запада в поддержке Киева будут еще больше ослабевать.

Накануне Bloomberg сообщило, что вероятность наступления рецессии в еврозоне выросла до 60%. Это при том, что еще в июле эксперты оценивали вероятность ее наступления в 45%, а в начале февраля — в 20%. Также отмечалось, что в 2022 году инфляция в еврозоне достигнет почти 8%, что в четыре раза выше прогноза Европейского Центрального банка.

Ухудшение экономической ситуации происходят на фоне проблем с поставками электроэнергии из России и засухи в ряде европейских стран. Агентство подчеркивает, что первой пострадает Германия, чья экономика перейдет к стагнации уже в текущем квартале.

Ранее, 14 августа, обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл написал, что Европу все больше беспокоит ситуация с ростом цен на продовольствие и электроэнергию, в итоге Евросоюз (ЕС) может вынудить Украину подписать перемирие с Россией, чтобы снизить экономические последствия санкций. Журналист отметил, что страны Запада могут нанести удар в спину Украине уже зимой, отказавшись от поддержки Киева.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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