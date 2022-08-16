Bloomberg заявило об отказе Европы от Украины на фоне подорожания жизни

Проблемы роста стоимости жизни начинают волновать рядовых европейцев гораздо больше, чем поддержка Украины. Об этом пишет во вторник, 16 августа, агентство Bloomberg.

«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию. Опасения насчет украинского кризиса отходят на задний план», — отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, ситуация в ближайшее время не улучшится и Европу ждет мрачная зима. По мере приближения холодов решимость и единство Запада в поддержке Киева будут еще больше ослабевать.

Накануне Bloomberg сообщило, что вероятность наступления рецессии в еврозоне выросла до 60%. Это при том, что еще в июле эксперты оценивали вероятность ее наступления в 45%, а в начале февраля — в 20%. Также отмечалось, что в 2022 году инфляция в еврозоне достигнет почти 8%, что в четыре раза выше прогноза Европейского Центрального банка.

Ухудшение экономической ситуации происходят на фоне проблем с поставками электроэнергии из России и засухи в ряде европейских стран. Агентство подчеркивает, что первой пострадает Германия, чья экономика перейдет к стагнации уже в текущем квартале.

Ранее, 14 августа, обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл написал, что Европу все больше беспокоит ситуация с ростом цен на продовольствие и электроэнергию, в итоге Евросоюз (ЕС) может вынудить Украину подписать перемирие с Россией, чтобы снизить экономические последствия санкций. Журналист отметил, что страны Запада могут нанести удар в спину Украине уже зимой, отказавшись от поддержки Киева.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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