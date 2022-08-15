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The Guardian заявила о возможном отказе Запада от поддержки Киева этой зимой

The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой
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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Страны Запада могут нанести удар в спину Украине уже зимой, отказавшись от поддержки Киева. Такое мнение высказал 14 августа обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

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По мнению автора статьи, Европу все больше беспокоит ситуация с ростом цен на продовольствие и электроэнергию, чем операция на Украине.

«Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни», — пишет Тисдалл.

В какой-то момент, считает он, Евросоюз (ЕС) может вынудить Украину подписать временное перемирие с Россией, чтобы снизить экономические последствия санкций.

Журналист отметил, что панические настроения царят не только в Европе, но и в США, которые озабочены только тем, чтобы не вступать в войну с Россией. В итоге Великобритания, как и другие европейские страны — Германия, Франция и Италия — «прячется за отказом Вашингтона воевать». Эту ситуацию Тисдалл сравнил с «кастрюлей на плите, которая никогда не закипит».

Обозреватель также назвал бредовыми заявления британских политиков, которые требуют от России вернуться к границам 2014 года, отказавшись от Крыма. Об этом, в частности, заявляла глава британского МИД Лиз Трасс, говоря, что Запад будет «активнее вытеснять Россию с территории Украины».

Ранее, 3 августа, The Guardian со ссылкой на прогноз британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) предупредила о риске «астрономической» инфляции в Великобритании в 2023 году. Тогда же специалисты прогнозируют затяжную рецессию, которая продлится до следующего года и затронет миллионы наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в неблагополучных регионах страны.

14 августа британская газета Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства оценила ущерб Великобритании от антироссийских санкций. Как пишет издание, от их последствий пострадали почти две трети британских компаний. Наибольший удар пришелся по финансовому и авиационному секторам страны. Так, более 90% финансовых компаний заявили, что понесли убытки из-за введения ограничений против российских активов и фондов.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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