Почти две трети компаний Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций. Об этом 14 августа рассказала британская газета Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish.

Исследование показало, что 71% респондентов имеет активы, напрямую пострадавшие от ограничений в отношении Москвы. Около половины компаний в качестве ущерба отметили рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44% респондентов потеряли поставщиков, чуть меньше (42%) начали испытывать проблемы с персоналом.

Наибольший удар пришелся по финансовому и авиационному секторам страны. Более 90% финансовых компаний заявили, что антироссийские санкции причинили им ущерб из-за введения ограничений против российских активов и фондов, с которыми они работали. 84% компаний авиационной отрасли также сообщили об убытках.

Глава Mactavish Брюс Хепберн прокомментировал результаты опроса, отметив, что последствия пандемии коронавируса и конфликта вокруг Украины «обнажили серьезные ограничения в промышленности, характеризующиеся большими ограничениями покрытия, меньшими мощностями, более высокими ценами и большим количеством споров».

3 августа газета The Guardian со ссылкой на прогноз британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) предупредила о риске «астрономической» инфляции в Великобритании в 2023 году. Также специалисты прогнозируют затяжную рецессию, которая продлится до следующего года и затронет миллионы наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в неблагополучных регионах страны.

26 июля Daily Express рассказала о том, что из-за последствий антироссийских санкций половина британских закусочных с традиционным для королевства блюдом «рыба и чипсы» оказалась под угрозой закрытия. Британский общепит испытывает проблемы в результате повышения цен на треску, пикшу, горох, картофель и подсолнечное масло из-за подорожания продуктов и разрыва логистических цепочек с Россией.

13 апреля президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.