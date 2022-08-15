Daily Mail оценила ущерб от санкций для компаний Великобритании
Почти две трети компаний Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций. Об этом 14 августа рассказала британская газета Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish.
Исследование показало, что 71% респондентов имеет активы, напрямую пострадавшие от ограничений в отношении Москвы. Около половины компаний в качестве ущерба отметили рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44% респондентов потеряли поставщиков, чуть меньше (42%) начали испытывать проблемы с персоналом.
Наибольший удар пришелся по финансовому и авиационному секторам страны. Более 90% финансовых компаний заявили, что антироссийские санкции причинили им ущерб из-за введения ограничений против российских активов и фондов, с которыми они работали. 84% компаний авиационной отрасли также сообщили об убытках.
Глава Mactavish Брюс Хепберн прокомментировал результаты опроса, отметив, что последствия пандемии коронавируса и конфликта вокруг Украины «обнажили серьезные ограничения в промышленности, характеризующиеся большими ограничениями покрытия, меньшими мощностями, более высокими ценами и большим количеством споров».
3 августа газета The Guardian со ссылкой на прогноз британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) предупредила о риске «астрономической» инфляции в Великобритании в 2023 году. Также специалисты прогнозируют затяжную рецессию, которая продлится до следующего года и затронет миллионы наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в неблагополучных регионах страны.
26 июля Daily Express рассказала о том, что из-за последствий антироссийских санкций половина британских закусочных с традиционным для королевства блюдом «рыба и чипсы» оказалась под угрозой закрытия. Британский общепит испытывает проблемы в результате повышения цен на треску, пикшу, горох, картофель и подсолнечное масло из-за подорожания продуктов и разрыва логистических цепочек с Россией.
13 апреля президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.