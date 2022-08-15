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Bloomberg оценило риск рецессии в еврозоне самым высоким с ноября 2020 года
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Bloomberg оценило риск рецессии в еврозоне самым высоким с ноября 2020 года

Bloomberg: вероятность наступления рецессии в еврозоне выросла до 60%
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Риск столкновения экономики еврозоны с рецессией вырос с 45 до 60%, считают экономисты, опрошенные Bloomberg. Агентство отмечает, что это самый высокий уровень с ноября 2020 года.

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Еще в июле эксперты оценивали вероятность наступления рецессии в 45%, а в начале февраля — в 20%. Агентство подчеркивает, что первой пострадает Германия, чья экономика перейдет к стагнации уже в текущем квартале.

Из данных опроса также следует, что в 2022 году инфляция в еврозоне достигнет почти 8%, что в четыре раза выше прогноза Европейского центрального банка. В 2023 году эксперты ожидают инфляцию на уровне 4%, а к 2024 году — замедление до 2%.

Ухудшение экономической ситуации происходят на фоне проблем с поставками электроэнергии из России и засухи в ряде европейских стран.

14 августа сенатор Алексей Пушков назвал предстоящую зиму важным тестом для Германии, который покажет, действительно ли страна способна пережить холодное время без российского газа.

Ранее, 6 августа, экономист Кузнецов спрогнозировал ослабление курса валют США и других стран на фоне стремления наладить внутреннее экономическое положение. По его словам, все это может привести к «валютной войне».

31 июля газета Daily Express отметила, что Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории в случае продолжения санкций против России.

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