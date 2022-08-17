Западные дипломаты признали невозможность изолировать Россию

Западные дипломаты признали, что изолировать Россию не получилось. Об этом в среду, 17 августа, сообщается в материале Reuters.

Обозреватели агентства провели анализ действий западных стран в ООН, направленных на изоляцию России за последние шесть месяцев с начала российской спецоперации на Украине. Они пришли к выводу, что в последнее время попытки изолировать Россию ослабевают.

«Операция затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию», — цитирует Reuters слова директора независимой Международной кризисной группы в ООН Ричарда Гоуэна.

Также о растущем нежелании западных дипломатов публично выступать против Москвы сигнализирует рост числа стран, воздержавшихся при голосованиях в ООН.

Так, например, в апреле, в преддверии голосования Генеральной Ассамблеи ООН, состоящей из 193 членов, за исключение России из Совета по правам человека Москва предупредила страны, что голосование за или воздержание будет рассматриваться как «недружественное» с последствиями для двусторонних отношений.

Голосование имело следующий итог: 93 голоса за, 24 голоса против и 58 воздержавшихся.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что России удалось убедить некоторые страны в том, что это именно западные санкции виноваты в глобальном продовольственном кризисе.

«Более 17 африканских стран воздержались от голосования, опасаясь тактики запугивания со стороны России», — заявила она в июле в комитете по международным отношениям сената США.

15 августа президент России Владимир Путин назвал глупостью попытки Запада «отменить Россию». Российский лидер подчеркнул, что все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны, а те, кто думает иначе, «к несчастью для них, не выучили уроки истории».

10 августа президент Чикагского совета по глобальным вопросам, экс-постпред США в Совете Организации НАТО, дипломат Иво Даалдер в своем материале для Politico указал на то, что, несмотря на попытки изолировать Россию, у нее по-прежнему много друзей, в том числе среди государств — членов НАТО. В качестве примера он привел лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который смог установить теплые отношения с Путиным.

Ранее, в начале июля, французская газета Le Monde отмечала, что попытки стран Запада «единым фронтом» превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что все эти государства сами оказались в одиночестве. Большинство стран в этих регионах гораздо больше волнуют проблемы экономики и вопросы поставок продовольствия, нежели выяснение того, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине и в Донбассе, отметило издание.