Во Франции заявили об изоляции Запада в мире из-за противостояния с РФ

Попытки стран Запада «единым фронтом» превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что все эти государства сами оказались в одиночестве. Об этом сообщила в воскресенье, 3 июля, французская газета Le Monde.

Как указал автор Марк Семо, слушая недавно выступление украинского лидера Владимира Зеленского, представители Африканского союза ограничились лишь тем, что вежливо выслушали его. Но при этом не пожелали последовать за «нарративом» Запада, что означает, что не все воспринимают ситуацию на Украине с «воодушевленной солидарностью». Помимо стран Африки, такое же отношение демонстрируют страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

«От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией», — указывается в статье.

Большинство стран в этих регионах гораздо больше волнуют проблемы экономики и вопросы поставок продовольствия, нежели выяснение того, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине. К тому же, указал автор, даже некоторые союзники США — Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль — не следуют призывам ввести санкции против России, стремясь сохранить с ней связи.

Журналист также считает, что данный раскол обязательно проявится на саммите лидеров стран «большой двадцатки» (G20), которые в ноябре соберутся в Индонезии. Тогда станет понятно, что наиболее важным для большинства государств является вопрос сохранения функционирования мировой экономики, а не решение конфликтов Европы.

26 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад оказывает серьезное давление на экономику РФ с целью ослабить страну в долгосрочной перспективе. Также Пушков отметил, что вопреки заявлениям СМИ о неэффективности ограничений оппоненты не намерены отказываться от данной стратегии.

24 июня обозреватель Эдвард Люс в своей статье для Financial Times сообщил, что Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение ситуации на Украине. Он отметил, что с начала специальной военной операции США и Евросоюз начали вводить многочисленные антироссийские санкции, однако им не удалось добиться желаемых результатов, поскольку остальные страны не примкнули к американской коалиции.

17 июня газета Die Welt опубликовала материал, автор которого журналист Кристоф Б. Шлиц отметил, что Россию на фоне ситуации на Украине поддерживает гораздо больше стран, чем предполагали на Западе. Он уточнил, что политику Запада, нацеленную на международную изоляцию России, поддержало всего лишь считаное количество стран: Канада, Япония, Новая Зеландия и Австралия.

В лице Китая, Бразилии, Индии и ЮАР Москву поддерживают четыре страны, которые вместе с РФ производят треть глобального ВВП, добавил Шлиц. Кроме того, неохотно участвует в санкциях против России ближайший союзник Вашингтона — Израиль, а Саудовская Аравия и ОАЭ объявили себя нейтральными.

Двумя днями ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия. Отвечая на вопрос о том, кого же можно действительно сейчас назвать партнерами России, дипломат указала на то, что у РФ сейчас открываются фантастические возможности.

До этого, 20 мая, страны G7 заявили о введении курса на изоляцию РФ и Белоруссии от мировой экономики. Об этом стало известно по итогам встречи глав минфинов. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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