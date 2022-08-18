Военкор «Известий» показал разминирование аэропорта Мариуполя

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 18 августа показал кадры разминирования территории аэропорта в Мариуполе. Зачисткой занимаются как военнослужащие, так и специальные роботы-саперы.

На кадрах видно, как работают саперные группы, осуществляющие проверку высокой травы рядом с территорией аэропорта. Была также показана работа по обезвреживанию найденного боеприпаса.

«После недолго обследования территории был обнаружен снаряд вражеский, который находился в кустах у которых шло обследование. Сейчас принято решение уничтожить его на месте», — рассказал корреспондент.

На видео также была показана работа робототехнического комплекса разминирования «Уран-6».

«Общая площадь разминирования 250 га. В данный момент очищено уже значительная часть (территории аэропорта), более 70%. Уничтожено более 17 тыс. взрывоопасных предметов», — рассказал журналистам командир группы разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с позывным «Беркут».

По его словам, в ходе противоминной работы были обнаружены три гранаты от подствольного гранатомета импортного производства, а также «противопехотные мины, которые были уничтожены с применением робототехнического комплекса «Уран-6».

Ранее, 17 августа, вице-премьер правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Солнцев заявил, что аэропорт Мариуполя будет восстановлен в ближайшие три года. Солнцев рассказал, что сейчас идут работы по разминированию аэропорта. Их планируют завершить до 1 ноября.

Накануне в Минстрое «Известиям» рассказали, что в 2022–2025 годах в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов. В министерстве отметили, что уже определены подходы к разработке мастер-плана развития Мариуполя. Он учитывает необходимость восстановления транспортных, медицинских, образовательных объектов, жилищного фонда.

25 июля Солнцев рассказал, что аэропорт будет двойного назначения — военно-гражданским.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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