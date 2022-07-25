В ДНР назвали сроки восстановления аэропорта Мариуполя

Аэропорт Мариуполя будет восстановлен в ближайшие три года. Об этом 25 июля рассказал зампред правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Солнцев.

У авиаузла будет два назначения, подчеркнул он.

«Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения», — цитирует его ТАСС.

18 июля в Мариуполе восстановили электроснабжение более 3 тыс. домов, подключено более 100 объектов социальной инфраструктуры.

В июне бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров показал тайную тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя, где в 2014–2015 годах содержались сторонники ДНР.

Он показал, куда приезжали автомобили с задержанными и как их заводили в помещения. Он сообщил, что на входе дежурил военный украинской нацгвардии, который вел учет прибывших, приносил им еду, хранил рапорты на задержания.

23 июня местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Сергею Прудникову, что Мариуполь перестраивается на мирный лад — в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, начинается строительство жилых кварталов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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