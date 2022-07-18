Электроснабжение более 3 тыс. домов восстановлено в Мариуполе, подключено более 100 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«17 июля жители первых домов в Левобережном районе Мариуполя наконец-то смогли включить свет в своих домах. <...> Восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домов, как многоквартирных, так и в частном секторе, подключено более 100 объектов социальной инфраструктуры», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как рассказал министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков, во время боевых действий все мариупольские подстанции, питающие заводы и дома жителей города, получили повреждения. Благодаря работе энергетиков многие объекты были восстановлены в кратчайшие сроки и пущены в работу.

«Вчера подключили и школу, это первый звоночек всем, что мы готовимся к 1 сентября, надеемся, что ребятишки в Мариуполе пойдут в детские сады и школы. Что касается структуры ЖКХ, мы подключили канализационную станцию, все стоки на Левобережье начнут проходить очистку», — добавили в министерстве.

23 июня местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Сергею Прудникову, что Мариуполь перестраивается на мирный лад — в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, начинается строительство жилых кварталов.

12 мая в Мариуполе возобновили подачу электричества на первые социальные объекты. Среди подключенных объектов были больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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