Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров показал тайную тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя, где в 2014–2015 годах содержались сторонники Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 июня сообщает «РИА Новости».

Прозоров показал, куда приезжали автомобили с задержанными и как их заводили в помещения. Он сообщил, что на входе дежурил военный украинской нацгвардии, который вел учет прибывших, приносил им еду, хранил рапорты на задержания. Экс-подполковник СБУ также показал две камеры и помещения, где велись допросы задержанных.

«Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята <…> Здесь только утеплитель. Сверху они были обиты металлическим покрытием, как внутри холодильников», — пояснил Прозоров.

По его версии, покрытие сняли, «потому что задержанные могли там оставить какие-то следы».

В начале июня Прозоров сообщил, что Центральное разведывательное управление США размещало секретные тюрьмы на территории Украины еще до начала конфликта в Донбассе. По его словам, первые такие тюрьмы появились при бывшем президенте Украины Викторе Ющенко. Он добавил, что с началом войны против Донбасса спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на востоке страны.

В марте экс-подполковник СБУ рассказал, что украинские силовики называют тюрьмы библиотеками, а заключенных — книгами. Задержанных сначала направляли в «библиотеку», где пытались разговорить с применением пыток. Попасть в такую тюрьму можно было за что угодно, в том числе по подозрению в работе на Россию и поддержку Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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