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Экс-офицер СБУ рассказал о тайных тюрьмах ЦРУ на Украине

Экс-офицер СБУ Прозоров: ЦРУ размещало на Украине тюрьмы еще до конфликта в Донбассе
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Фото: РИА Новости
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США размещало секретные тюрьмы на территории Украины еще до начала конфликта в Донбассе. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил журналистам экс-офицер украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров.

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По его словам, первые такие тюрьмы появились при бывшем президенте Украины Викторе Ющенко.

«Секретные тюрьмы на Украине — это не новшество. При президенте Украины Викторе Ющенко, когда Украина открыто легла под западный мир, ЦРУ на территории Украины размещало такие секретные тюрьмы. Но там шла речь о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме. Не граждане Украины», — пояснил Прозоров.

Он добавил, что с началом войны против Донбасса спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на востоке страны.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал, что украинские силовики называют тюрьмы библиотеками, а заключенных — «книгами». Задержанных сначала направляли в «библиотеку», где пытались разговорить с применением пыток. Попасть в такую тюрьму можно было за что угодно, в том числе по подозрению в работе на Россию и поддержку Донбасса.

Одна из тюрем находилась на первом этаже левого крыла терминала мариупольского аэропорта. Там располагались две нерабочие холодильные камеры. Фактически они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них загоняли задержанных. При этом, как отмечал Прозоров, людей содержали абсолютно неофициально, пытали и убивали. После заключения многим требовалось лечение.

В 2019 году мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и международная правозащитная организация Amnesty International подтвердили существование тайных тюрем ЦРУ на Украине. Секретные учреждения располагались, в частности, в Мариуполе и Краматорске, а также по всей линии соприкосновения в Донбассе. Кроме этого, тюрьмы были организованы в Харькове и других украинских городах. Отмечалось, что с 2014 по 2016 год на подконтрольной Киеву территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной.

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