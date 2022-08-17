Реклама
Прямой эфир
Мир
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Желтого моря
Политика
Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Мир
Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины
Экономика
Ремонт жилья в России за год подорожал на 30%
Мир
Власти ДНР назвали сроки восстановления работы аэропорта Мариуполя
Мир
Западные дипломаты признали невозможность изолировать Россию
Мир
В КНР рассказали о неудавшемся обмане США про Украину
Общество
Разрывы боеприпасов на военном складе в Крыму прекратились
Мир
МИД РФ обвинил Запад в ухудшении ситуации с наркотиками в Афганистане
Экономика
Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов
Мир
Президент Южной Кореи выступил против свержения власти в КНДР
Мир
Германии предрекли «позорный» запуск «Северного потока – 2»

Власти ДНР назвали сроки восстановления работы аэропорта Мариуполя

Власти ДНР планируют восстановить работу аэропорта Мариуполя в течение трех лет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Мариуполя будет восстановлен в ближайшие три года, сообщил 17 августа вице-премьер правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Солнцев.

Пушки замолчат: как в ДНР и ЛНР возрождают промышленность и театры
Руководители заводов и артисты связывают свое будущее с Россией

«За ближайшие три года мы хотим его восстановить. Я не вижу там ничего тяжелого и сложного», — сказал он ТАСС.

Солнцев рассказал, что сейчас идут работы по разминированию аэропорта. Их планируют завершить до 1 ноября.

Накануне в Минстрое «Известиям» рассказали, что в 2022–2025 годах в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов. В министерстве отметили, что уже определены подходы к разработке мастер-плана развития Мариуполя. Он учитывает необходимость восстановления транспортных, медицинских, образовательных объектов, жилищного фонда.

25 июля Солнцев рассказал, что аэропорт будет двойного назначения — военно-гражданским.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022