Власти ДНР назвали сроки восстановления работы аэропорта Мариуполя

Аэропорт Мариуполя будет восстановлен в ближайшие три года, сообщил 17 августа вице-премьер правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Солнцев.

«За ближайшие три года мы хотим его восстановить. Я не вижу там ничего тяжелого и сложного», — сказал он ТАСС.

Солнцев рассказал, что сейчас идут работы по разминированию аэропорта. Их планируют завершить до 1 ноября.

Накануне в Минстрое «Известиям» рассказали, что в 2022–2025 годах в Мариуполе собираются построить свыше 600 тыс. кв. м многоквартирных домов. В министерстве отметили, что уже определены подходы к разработке мастер-плана развития Мариуполя. Он учитывает необходимость восстановления транспортных, медицинских, образовательных объектов, жилищного фонда.

25 июля Солнцев рассказал, что аэропорт будет двойного назначения — военно-гражданским.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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