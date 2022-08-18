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Боец Шлеменко назвал лучшие качества боксера Гассиева

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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У российского боксера Мурата Гассиева остались и силы, и скорость, чтобы биться с американцем Карлоусом Уэлчем. Об этом 18 августа рассказал «Известиям» боец ММА Александр Шлеменко.

«Он очень хорошо набрал, стал массивный, здоровый. Также у него хорошая скорость для тяжа. Да, сложности у него были — мало дрался. Но все силы, скорость — они остались. Потенциал у него большой. Все зависит от того, как он чувствует себя психологически сейчас», — рассказал спортсмен.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
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16 августа Гассиев рассказал, как готовится к поединку с Уэлчем. Россиянин признался, что никогда не недооценивает своих противников и тренируется ко встрече с ними одинаково.

Ранее в тот день Уэлч обратился к Гассиеву. Американец предупредил, что россиянина ожидает «крутой бой».

15 августа российский боец смешанных единоборств MMA Александр Емельяненко назвал Гассиева фаворитом в поединке с американцем. Емельяненко отметил хорошие бойцовские качества Гассиева и пожелал ему победы.

26 августа зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Сербии, где состоится крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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