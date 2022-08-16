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Боксер Уэлч поделился своими ожиданиями перед боем с Гассиевым

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Фото: РЕН ТВ
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Американский боксер Карлоус Уэлч обратился к своему сопернику Мурату Гассиеву, с которым ему предстоит выйти на ринг в Сербии 26 августа.

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«Эй, Гаси, это призыв к тому, чтобы ты был готов, потому что у нас будет бой, мой друг. Хочу сказать: это будет очень круто. Вы не пожалеете», — заявил Уэлч в своем обращении к Гассиеву.

Российский боксер-профессионал Мурат Гассиев 10 августа в свою очередь рассказал об отношении к Уэлчу, заявив, что с начала карьеры к каждому противнику относится серьезно.

15 августа сообщалось, что российский боец смешанных единоборств MMA Александр Емельяненко назвал Гассиева фаворитом в поединке с американцем. Емельяненко отметил хорошие бойцовские качества Гассиева и пожелал ему победы.

12 августа двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко также заявил, что ожидает победы Гассиева в бою с Уэлчем. Боксер считает что бой будет завершен досрочно, после чего Гассиеву нужно будет искать новых соперников.

26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса. Главное событие вечера — бой Гассиева и Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».

В российском городе состоится турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах, RCC MMA, под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком вечера станет встреча россиянина Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.

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