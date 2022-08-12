Боксер Тищенко назвал Гассиева фаворитом в поединке с Уэлчем

Российский боксер Мурат Гассиев является фаворитом поединка с американцем Карлоусом Уэлчем. Об этом 12 августа рассказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

«Фаворитом в этом бою является Гассиев. Уверен в его победе, несмотря на то, что у Мурата был достаточно большой перерыв после его последнего боя. Все-таки я уверен, что он сможет одолеть своего соперника», — сказал Тищенко.

Боксер считает, что бой закончится досрочно. После этого Гассиеву нужно будет искать новых соперников.

«Скорее всего, бой закончится досрочно, так как соперник менее известен и в принципе менее мастеровит. Он, конечно же, по зубам нашему боксеру. А Мурату надо ставить для себя новые цели и идти дальше, стараться набирать форму после длительного простоя. Проводить как можно больше боев», — добавил Тищенко.

26 августа 2022 года РЕН ТВ покажет трансляции боев из Екатеринбурга и Сербии. В Белграде пройдет турнир в честь празднования Международного дня бокса между федерациями бокса России и Сербии «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком этого спортивного события станет бой Гассиева и Уэлча.